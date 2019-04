Rui Lucas, 31 anos, estava na cafetaria do Hotel Kingsbury, em Colombo, capital do Sri Lanka, a tomar o pequeno-almoço com a mulher Sílvia Ramos, na manhã de Domingo de Páscoa. O casal, em lua de mel, estava sentado à mesa.

Rui levantou-se para ir buscar mais comida quando o bombista suicida, que estava dissimulado na fila como um hóspede comum, se fez explodir. O mesmo método foi usado em outras unidades hoteleiras de luxo e igrejas.