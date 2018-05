O pai de Meghan Markle poderá não estar presente no casamento real. Segundo avançam o TMZ e o Daily Mail, Thomas Markle está envolvido num escândalo – após ter sido descoberto que estava a colaborar com os paparazzi para encenar uma série de fotografias – e poderá não levar a filha ao altar no dia 19 de Maio.

Ao TMZ, Thomas Markle, de 73 anos, afirmou ter sofrido um ataque cardíaco há seis dias. Ainda assim, pretendia estar presente no casamento. O pai da ex-actriz garantiu ainda que nunca quis magoar a filha ou a família real britânica quando fez o acordo com um fotógrafo para tirar fotos a preparar-se para o casamento do ano. Disse ainda que o dinheiro não foi o principal motivo — o norte-americano terá ganho 100 mil libras, o equivalente a 113 mil euros – e que queria sim melhorar a sua imagem pública.

O pai de Meghan terá colaborado com o fotógrafo britânico Jeff Rayner para "simular" várias imagens.

De acordo com o Daily Mail, Thomas foi filmado por câmaras de vídeo vigilância a chegar a um café com o fotógrafo. Minutos mais tarde, o par foi visto a fabricar uma imagem, onde Thomas Markle estava sentado à mesa do café, com o computador, a ler uma notícia sobre o casamento da filha com o príncipe Harry.

"O homem e o fotógrafo chegaram juntos. Não ficaram muito tempo. Provavelmente uns 10 minutos. E saíram juntos. Achei estranho estarem a tirar fotografias aqui", disse ao jornal britânico Jessica Anaya, que gere o café em questão.

Nas restantes fotografias tiradas por Rayner, o pai de Meghan é visto a experimentar um fato para o casamento, sendo o alegado alfaiate um estudante de apenas 17 anos, contratado para o efeito.