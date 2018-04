O passado de Meghan Markle está a ser alvo de intenso escrutínio no Reino Unido, com a divulgação de vários detalhes da sua vida antes de conhecer o príncipe Harry, com quem sobe ao altar no dia 19 de Maio.

Da autoria de Andrew Morton, Meghan, uma Princesa de Hollywood conta pormenores inéditos sobre o fim do casamento da actriz com o produtor de cinema Trevor England. "Um amigo alegou que o casamento acabou tão inesperadamente que Meghan enviou a aliança de volta para Trevor por correio registado", conta Morton no livro. A separação terá coincidido com o sucesso da série Suits, que deu grande destaque à actriz.

A obra vai ser lançada a 12 de Abril, mas vários excertos foram revelados pelo Sunday Times. Morton apresenta Meghan como uma mulher de feitio muito forte, que sempre se sentiu fascinada pela realiza britânica. Tanto que uma amiga de infância de Markle, Ninaki Priddy, garante que a antiga actriz "quer ser uma princesa Diana 2".

O príncipe Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36, casam-se no dia 19 de Maio, no castelo de Windsor, a residência de fim-de-semana da rainha britânica, nos arredores da capital inglesa. A Família Real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.



Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.