O casamento durou 35 anos. Mas a descoberta de um problema de saúde, e consequente infertilidade, levou a que um professor de uma região agrícola no norte de Rabat, Marrocos, pedisse o divórcio.Segundo o diário Al Massae, o professor denunciou a mulher e mãe dos seus nove filhos por adultério ao descobrir que é infértil. Tudo começou quando decidiu consultar um urologista: apesar de ter uma lesão semelhante à varicela no seu testículo direito há muitos anos, só agora a mesma começou a causar transtornos físicos. As análises, refere o jornal local citado pelo El Mundo, revelaram que o homem era infértil devido a um quisto testicular.O homem apresentou, então, queixa contra a mulher por adultério, considerado crime em Marrocos, e exigiu que fosse terminada a filiação com os nove filhos.