Um menino de 12 anos roubou o cartão de crédito à mãe e viajou até Bali, na Indonésia, reservando um voo, e passou quatro dias de luxo num hotel de quatro estrelas depois de se chatear com os pais.O rapaz foi à Internet para reservar o voo e fez uma extensa pesquisa para encontrar qual seria o mais barato. Depois, enganou toda a gente e conseguiu mesmo fazer a ligação entre Sydney e Perth, na Austrália, antes de chegar a Dempassar, na Indonésia."Só me pediram a minha carteira de estudante e passaporte para provar que tinha mais de 12 anos e que estou na escola secundária", explicou o menino, ao programa de televisão 'A Current Affair', admitindo que ficou surpreendido por ninguém lhe ter perguntado a razão pela qual estava sozinho.A mãe, Emma, só descobriu o que o filho tinha feito quando ele já se encontrava no All Seasons Hotel. "Estou chocada. Não consigo dizer como nos sentimos quando descobrimos que ele tinha ido para Bali", confessou.