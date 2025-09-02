Sobe para 900 o número de mortos em sismo no Afeganistão

As equipas de resgate mantêm as buscas na procura de sobreviventes.

As autoridades do Afeganistão disseram esta terça-feira que o número de mortos do sismo que afetou o país no domingo aumentou para 900, enquanto as equipas de resgate mantêm as buscas na procura de sobreviventes.



Equipas de resgate procuram sobreviventes do sismo no Afeganistão AP Photo/Wahidullah Kakar

O sismo de magnitude 6,0 atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo, arrasando aldeias e deixando pessoas presas sob os escombros durante várias horas.

O porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad, disse esta terça-feira à Associated Press que os feridos estão a ser retirados dos locais mais atingidos, pelo que o balanço de vítimas pode alterar-se "significativamente".

A mesma fonte acrescentou que o sismo causou deslizamentos de terras em algumas áreas, bloqueando estradas, o que dificulta os trabalhos de resgate.

Na segunda-feira, as Nações Unidas coordenaram-se com as autoridades talibãs, que controlam o Afeganistão, para avaliarem rapidamente as necessidades e prestar assistência de emergência.

Além disso, a ONU está a elaborar um apelo de urgência tendo disponibilizado cinco milhões de dólares do fundo de emergência para fazer face à catástrofe.