01 de setembro de 2025 às 17:13

Equipas de resgate transportam feridos de sismo que atingiu Afeganistão

Um sismo de magnitude 6 e várias réplicas atingiram o leste do Afeganistão na noite de domingo, causando pelo menos 800 mortos e milhares de feridos.

