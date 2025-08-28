Sobe para 17 o número de mortos nos ataques russos em Kiev

Quatro crianças estão entre as vítimas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Pelo menos 17 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram nos ataques russos que visaram na noite passada a capital ucraniana, Kiev, segundo um novo balanço das autoridades ucranianas.



Número de mortos sobe para 17 AP Photo/Efrem Lukatsky

O anterior balanço dos ataques, já considerados como um dos maiores ataques aéreos russos contra a Ucrânia, dava conta de 14 mortos, incluindo três crianças, e quase 50 feridos.

Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios na capital ucraniana, incluindo as instalações da embaixada da União Europeia (UE) e do British Council.

Em reação aos ataques, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscovo de preferir “continuar a matar” em vez de negociar a paz.

As iniciativas diplomáticas para um potencial acordo de paz aceleraram nas últimas semanas sob a liderança do presidente norte-americano, Donald Trump. No entanto, não produziram resultados concretos e o exército russo tem intensificado os bombardeamentos.

A Rússia rejeitou esta quimnta-feira as críticas da UE sobre o empenho em negociações, afirmando estar interessada em procurar a paz, mas assegurou que continuará a atacar a Ucrânia até alcançar os seus objetivos.

“As forças armadas russas estão a cumprir a missão. Continuam a atacar alvos militares e paramilitares”, disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).