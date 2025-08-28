Sobe para 17 o número de mortos nos ataques russos em Kiev

Pelo menos 17 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram nos ataques russos que visaram na noite passada a capital ucraniana, Kiev, segundo um novo balanço das autoridades ucranianas.
Número de mortos sobe para 17AP Photo/Efrem Lukatsky
O anterior balanço dos ataques, já considerados como um dos maiores ataques aéreos russos contra a Ucrânia, dava conta de 14 mortos, incluindo três crianças, e quase 50 feridos.
Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios na capital ucraniana, incluindo as instalações da embaixada da União Europeia (UE) e do British Council.
Em reação aos ataques, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscovo de preferir “continuar a matar” em vez de negociar a paz.
As iniciativas diplomáticas para um potencial acordo de paz aceleraram nas últimas semanas sob a liderança do presidente norte-americano, Donald Trump. No entanto, não produziram resultados concretos e o exército russo tem intensificado os bombardeamentos.
A Rússia rejeitou esta quimnta-feira as críticas da UE sobre o empenho em negociações, afirmando estar interessada em procurar a paz, mas assegurou que continuará a atacar a Ucrânia até alcançar os seus objetivos.
“As forças armadas russas estão a cumprir a missão. Continuam a atacar alvos militares e paramilitares”, disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov.
A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Cuidarmos de nós não é um luxo ou um capricho. Nem é um assunto que serve apenas para uma próxima publicação numa rede social. É um compromisso com a própria saúde, com a qualidade das nossas relações e com o nosso papel na comunidade.