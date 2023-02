Sismo na Turquia e na Síria matou 49 mil pessoas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O número de mortos na Turquia devidos aos sismos que atingiram 11 províncias no sudeste do país a 6 de fevereiro subiu para 43.556, informaram esta quinta-feira as autoridades turcas. Na Síria são quase 6 mil as vítimas.







REUTERS/Mahmoud Hassano

O anterior balanço na Turquia apontava para 42.310 mortos. O ministro do Interior, Suleyman Soylu, disse que na província de Hatay, a mais atingida pelo terramoto, ainda se encontravam pessoas debaixo dos escombros de alguns edifícios.De acordo com Soylu, que descreveu o terramoto como "o maior do mundo", 600.000 casas foram destruídas.O ministro disse que as autoridades identificaram meio milhar de construtores, alegadamente responsáveis por construções que não cumpriam as normas de segurança antissísmicas. Cerca de 160 pessoas foram detidas.O terramoto de 06 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, fez nais de 44 mil mortos e de 100 mil feridos na Turquia e na Síria.