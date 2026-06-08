Sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas fez pelo menos 12 mortos e provocou um tsunami

Há mais de 200 feridos e acredita-se que pelo menos sete alunos estejam presos nos escombros de uma escola que desabou.

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Um sismo de magnitude 7,8 atingiu esta segunda-feira o sul das Filipinas, deixando pelo menos 12 mortos e mais de 200 feridos, além de vários prédios danificados. O cenário provocou ainda um tsunami de um metro.

As autoridades estão a verificar a possibilidade de pelo menos sete alunos terem ficado presos nos escombros de uma escola de dois andares que desabou em General Santos. As escolas públicas haviam reaberto em todo o país esta segunda-feira, depois das férias de verão, mas após o sismo, mais de 100 alunos que participavam nas cerimónias de hasteamento da bandeira sofreram contusões e alguns até desmaiaram de pânico, segundo revelou à agência de notícias Associated Press, Ednar Dayanghirang, do Escritório de Defesa Civil.

“As pessoas saíram a correr das suas casas para as ruas", disse Dayanghirang ao recordar que "quando o chão tremeu (..) mal conseguia ficar de pé e manter o equilíbrio".

O aeroporto internacional de General Santos foi temporariamente encerrado e 17 voos foram cancelados, acrescentaram as autoridades de aviação civil.

O terramoto ocorreu pelas 7h37 locais (00h37 em Lisboa) na região sul de Mindanao e tremores secundários foram sentidos na Malásia. As ondas de tsunami também lá chegaram e o mesmo aconteceu na Indonésia.

Segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, a ameaça de tsunami só surgiu cerca de cinco horas depois de o terramoto ter atingido a região sul de Mindanao. Para já, ainda não há relatos de danos ou vítimas que tenham sido causados por este tsunami, mas segundo Teresito Bacolcol, diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, é expectável que este número aumente com o passar das horas.

“Foi um terremoto de grande magnitude e estamos a prever danos. Já vimos alguns prédios danificados, com base em vídeos que analisamos”, disse à agência de notícias Associated Press.

O presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., entretanto já se mostrou solidário para com a população. "O governo nacional está a agir e não deixaremos Mindanao para trás."

O terramoto mais forte a tingir as Filipinas este ano teve o epicentro no mar - a uma profundidade de 33 quilómetros - e ocorreu a sudoeste da cidade de Maasim, segundo o instituto filipino.