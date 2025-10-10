Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de outubro de 2025 às 14:15

O momento em que sismo de magnitude 7,6 abalou o sul das Filipinas

Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter abalou o sul das Filipinas, esta sexta-feira. Foi emitido um alerta de tsunami.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)