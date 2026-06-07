Irão: Trump pede a Israel que não responda a ataques iranianos

Donald Trump diz que as retaliações não contribuem para o sucesso das negociações em curso.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a Israel que não responda aos ataques lançados este domingo pelo Irão contra o país, para não prejudicar uma saída negociada do conflito.



Trump quer convencer Netanyahu a não retaliar, após ataques do Irão Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP

"Vou ligar ao Bibi [alcunha de Netanyahu] imediatamente para lhe dizer para não retaliar. Israel já fez o seu ataque e o Irão já fez o seu. Não precisamos de outro [ataque]", declarou o Presidente norte-americano, segundo o jornalista da Axios Barak Ravid, que afirma ter falado com ele por telefone.

"Estamos prestes a concluir um acordo definitivo com o Irão. Será um bom acordo. Não quero que ele vá por água abaixo por causa do que está a acontecer atualmente", acrescentou, segundo a mesma fonte.

Numa outra entrevista concedida a um jornalista da Fox News, Donald Trump afirmou que os ataques iranianos "não vão ajudar nas negociações".

"Estamos muito perto. Diria que um acordo pode ser assinado na segunda, terça ou quarta-feira desta semana. E eis que acontece isto", disse ele, segundo o jornalista Trey Yingst, que afirma também ter falado com ele ao telefone.

Segundo a mesma fonte, Trump disse "não estar muito contente" com o ataque israelita deste domingo que teve como alvo Beirute. "Voltem à mesa das negociações e cheguem a um acordo", reforçou, dirigindo-se ao Irão, segundo a Fox News.

Numa outra declaração a uma televisão israelita, Trump assegurou que ninguém ficou ferido no ataque com mísseis. "Se Netanyahu responder, isto vai continuar e continuar. Estamos muito perto de um acordo para pôr fim à guerra e será um bom acordo. Não quero que isto estrague o acordo. Ambas as partes atacaram. Não quero ver mais ataques", insistiu.

O Irão lançou este domingo 11 mísseis sobre território israelita, o primeiro ataque de Teerão contra o Estado de Israel desde o cessar-fogo de abril. O Exército israelita afirmou ter intercetado todos os mísseis lançados pelo Irão, que ativaram os alertas antiaéreos israelitas às 22:00 locais (20:00 em Lisboa).

Às 22:47 (20:47 em Lisboa), o Exército deu por concluído o "incidente" e permitiu que os cidadãos saíssem dos abrigos. O serviço de emergências israelita Maguén David Adom (MDA) registou apenas um local onde recebeu uma chamada sobre um possível incidente, que acabou por não causar feridos.

Além disso, equipas do Serviço de Bombeiros e Salvamento de Israel estão a inspecionar vários locais nas Colinas do Golã após receberem chamadas para a linha direta 102 na sequência deste ataque do Irão.

O ataque iraniano ocorre depois de Israel ter atacado, este domingo, os subúrbios a sul da capital do Líbano, pela primeira vez desde o último anúncio de trégua entre Israel e o país vizinho.