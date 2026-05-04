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04 de maio de 2026 às 14:50

Imagens mostram momento em que sismo de magnitude 6.0 atinge o leste das Filipinas

Um terramoto de magnitude 6.0 atingiu a região de Samar Ocidental, nas Filipinas, esta segunda-feira. Imagens de videovigilância captaram residentes a sair rapidamente das suas casas após o forte abalo.

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