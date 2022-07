Sismo de 7,1 fez pelo menos dois mortos nas Filipinas

Um terramoto que registou 7,1 na escala de Richter causou pelo menos dois mortos e dezenas de feridos no norte das Filipinas, onde se registaram ainda deslizamentos de terra e danos em edifícios. O terramoto sentiu-se com maior intensidade em Abra, zona montanhosa no norte do país.







Uma das vítimas foi atingida pela queda de cimento na sua casa. A outra foi um trabalhador da construção civil que morreu na cidade montanhosa de La Trinidad.Cinco pessoas ficaram feridas quando rochas e detritos caíram sobre as suas viaturas na província de Mountain, perto de Benguet, disseram as autoridades. Pacientes, alguns em cadeiras de rodas, e pessoal médico foram retirados de pelo menos dois hospitais em Manila, por precaução, após terem sido encontradas algumas pequenas fissuras nas paredes.Um terramoto de magnitude 7,7 matou quase duas mil pessoas no norte das Filipinas, em 1990.As Filipinas situam-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica mundial, e que é abalada por cerca de sete mil tremores de terra por ano, a maioria deles moderados.