Apesar do acordo quanto aos cereais, Rússia e Ucrânia alegam falta de condições

Esta quarta-feira deverá ser inaugurado em Istambul o centro a partir do qual será feita a supervisão das exportações de cereais, como definido no acordo fechado na semana passada entre a Ucrânia e a Rússia. Kiev já tinha anunciado, no início da semana, que esperava que as exportações de cereais fossem retomadas brevemente. Fonte oficial da Turquia citada pela Reuters disse esta manhã que as primeiras exportações poderão partir do Mar Negro "nos próximos dias". Mas a Rússia ameaça que o acordo pode não ser cumprido se as suas exigências não forem endereçadas.