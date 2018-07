Membros da embaixada russa nos Estados Unidos da América vão encontrar-se hoje com Maria Butina, a jovem de 29 anos detida sob suspeitas de ser uma espia russa. Butina foi presa no domingo, dia 15, e arrisca uma pena de 15 anos de prisão pelas acusações de conspiração para agir em benefício do governo russo e ser uma agente estrangeira nos EUA.A embaixada russa confirmou via Facebook a reunião com Maria Butina e adianta que lhe oferecerá "toda a ajuda necessária". A jovem nega todas as acusações e é apoiada pelo governo russo, que acredita que a sua detenção se deve à "histeria anti-Rússia".Mas quem é Butina? Chegou aos Estados Unidos em Agosto de 2016 com um visto de estudante. Segundo uma professora da American University, que a jovem frequentou, pretendia agora encontrar emprego em Silicon Valley.Nos EUA, Maria Butina aproximou-se de grupos defensores dos direitos de posse de arma e de políticos republicanos. Ao mesmo tempo, mantinha contactos com o FSB (Serviço Federal de Segurança, os serviços secretos russos).Segundo a revista Time, a alegada espia vivia com um norte-americano que tinha o dobro da idade dela e fortes ligações políticas. Este relacionamento serviria apenas para favorecer os interesses do Kremlin, visto que Butina se queixava dele – em mensagens obtidas pelo FBI. Pensa-se que a pessoa com quem ela vivia era Paul Erickson, activista republicano e membro da NRA (Associação Nacional de Armas dos EUA). Enquanto vivia com ele, a jovem ofereceu-se para conseguir um cargo numa organização não identificada em troca de sexo com outra pessoa.Para contactar as suas fontes, recorria ao tradutor da Google, conta o jornal espanhol 20minutos. Suspeita-se que um dos responsáveis pelas suas actividades a favor do Kremlin era Alexander Torshin, antigo deputado russo que construiu ao longo de anos ligações entre líderes russos e conservadores norte-americanos. Mas Butina terá mantido contactos com oligarcas e outros agentes do FSB.Butina frequentou vários eventos republicanos e em 2015 falou mesmo com Trump, quando ele corria à nomeação como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais. Do público, a jovem dirigiu-lhe uma pergunta sobre se ele acabaria com as "más" sanções dos EUA contra a Rússia. "Conheço Putin, e digo-vos isto, vamos dar-nos bem com Putin", respondeu o agora presidente norte-americano. "Não penso que precisaremos das sanções.""A influência mascarada da arguida envolveu planeamento substancial, coordenação internacional e preparação", lê-se na acusação do FBI. Nas buscas feitas aos pertences de Butina, descobriu-se uma conta de e-mail associada ao FSB e trocas de mensagens com funcionários dos serviços secretos russos.Numa delas, que antecedeu as eleições presidenciais norte-americanas, lia-se: "Agora tem que ser tudo calmo e com cuidado."Na noite do acto eleitoral, escreveu: "Vou dormir. São três da manhã aqui. Aguardo novas ordens."