Maria Butina é acusada de influenciar a política dos EUA em relação à Rússia e de tentar infiltrar-se na Associação Nacional de Armas norte-americana.

A espia russa Maria Butina, suspeita de tentar influenciar a política dos Estados Unidos da América em relação à Rússia, deverá declarar-se culpada esta semana. De acordo com a Reuters, o avanço no processo ocorreu na sequência de um acordo entre os seus advogados e procuradores norte-americanos e foi agendada, para esta quarta-feira, uma audiência com a juíza distrital Tanya Chutkan, de Washington.

Butina, que tentou também infiltrar-se na Associação Nacional de Armas dos EUA (NRA), havia declarado em Julho que era inocente de acusações que referiam que estaria a actuar como agente do governo russo e a conspirar a favor de Moscovo.

A justiça norte-americana acusa-a de ter trabalhado com um oficial russo e dois cidadãos norte-americanos para tentar entrar na estrutura da NRA – com forte ligação ao Partido Republicano de Donald Trump – e influenciar os EUA a tomarem decisões favoráveis à Rússia.

O oficial russo em questão foi identificado pelos advogados de Butina como sendo Alexander Torshin, vice-governador do Banco Central da Rússia e que havia sido alvo das sanções do Departamento do Tesouro norte-americano em Abril.

No mesmo caso, os procuradores norte-americanos identificaram também Paul Erickson, um político conservador que namorava com Butina mas nenhum deles foi acusado de irregularidades.