Maria Butina, acusada de espionagem nos Estados Unidos em benefício da Rússia, irá cumprir uma pena de 18 meses de prisão. A decisão do juiz foi conhecida esta sexta-feira. Após terminar a pena, será deportada para a Rússia.

Antes de ouvir a sentença, Butina disse estar "muito arrependida" e pediu misericórdia.





Membros da embaixada russa nos Estados Unidos da América vão encontrar-se hoje com Maria Butina, a jovem de 29 anos detida sob suspeitas de ser uma espia russa. Butina foi presa no domingo, dia 15, e arrisca uma pena de 15 anos de prisão pelas acusações de conspiração para agir em benefício do governo russo e ser uma agente estrangeira nos EUA.