O chefe da unidade de anti-terrorismo britânica disse esta quarta-feira numa conferência de imprensa que o casal hospitalizado em Wiltshire com sintomas de envenenamento similares ao do ex-espião russo, foi contaminado pelo mesmo agente nervoso a que Sergei Skripal foi exposto - o Novichok.

O casal, um homem e uma mulher perto dos 40 anos de idade, foram encontrados inconscientes no sábado passado, numa casa em Amesbury. Esta localidade no sul de Inglaterra fica a 10 quilómetros de Salisbury, onde Sergei Skripal e sua filha Yulia foram envenenados a 4 de Março.

As vítimas já foram identificadas como Charlie Rowley e Dawn Sturgess. Inicialmente, as autoridades locais suspeitaram que o casal consumisse drogas devido aos sintomas que apresentavam. O casal foi levado para o hospital de Salisbury por suspeita de exposição a uma substância desconhecida e permanecem até ao momento em estado crítico.



Até então, não se registaram mais vítimas com sintomas de envenenamento e a polícia não encontra nenhum indício na vida do casal que indique que este ataque foi dirigido especificamente para o mesmo.

Estão cerca de 100 detectives britânicos a investigar o caso e as autoridades pediram à população para manter a calma, aconselhando-a também a lavar as roupas e ter cuidados extra de higiene para evitar possíveis contaminações.

Em Março deste ano, Sergei Skripal e sua filha Yulia foram encontrados inconscientes num banco perto de uma zona comercial em Salisburry, onde viviam desde que o ex-espião russo foi libertado de uma prisão russa numa troca de prisioneiros entre os governos inglês e russo.

Tal com os Skripal, o casal Rowley e Sturgess apresentou sintomas de envenenamento típicos do agente nervoso Novichok e viviam perto da zona onde os russos residiam em Inglaterra.