Ser gay na Nigéria pode levar a 10 anos na prisão

Na Nigéria, um homem que ande de mãos dadas na rua com o companheiro enfrenta uma pena de até dez anos de prisão. Assim, muitas das comunidades LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e 'queer') escondem-se com medo de penas de prisão e de ameaças por parte das autoridades – que usam momentos de intimidade para pedir centenas de dólares pelo seu silêncio.

"Inocentes". Foi assim que 47 homens se declararam, esta quarta-feira, face às acusações de demonstração pública de afeto com pessoas do mesmo sexo de que são alvo. Segundo a Reuters, estavam entre as 57 pessoas que em 2018 foram detidas num raide da polícia a um hotel em Egbeda – as autoridades defenderam que estavam num clube gay, enquanto os acusados garantiram que estavam apenas numa festa de aniversário.

O juiz concedeu fiança aos 47 acusados desde que estes conseguissem pagar 500 mil nairas (moeda nigeriana) – cerca de 1.250 euros. Os interrogatórios vão ser retomados no dia 11 de dezembro.

Este julgamento ocorre cinco anos depois de o então presidente da Nigéria Goodluck Jonathan ter assinado um decreto de lei que proibia o casamento entre pessoas do mesmo sexo e "atividades amorosas" fora das relações heterossexuais.

A homossexualidade é ilegal em 32 países países africanos. Na Nigéria, quem infringe a lei enfrenta até dez anos de prisão e arrisca-se a ameaças e extorsão por parte da polícia, garantem os ativistas.