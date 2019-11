O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , acusou Leonardo DiCaprio de colaborar com as queimadas na Amazónia , devido ao seu patrocínio a uma Organização Não Governamental brasileira, um dos alvos das críticas do chefe de estado."Primeiro, atacaram-me na questão da derrubada na Amazónia. Depois vieram as queimadas, acusaram-me de ser conivente. Falei que suspeitava de ONG's, pronto. A imprensa comendo meu fígado pelo Brasil , disseram que era irresponsabilidade... Bem, a casa caiu", disparou Bolsonaro em declarações, esta quinta-feira, durante uma transmissão em direto no Facebook Os comentários foram feitos depois de, na terça-feira, a polícia civil do Pará prendeu quatro voluntários que ajudavam a combater incêndios na Amazónia brasileira. As autoridades também fizeram buscas e apreenderam a sede da ONG Projeto Saúde e Alegria. A justiça brasileira já determinou a libertação dos quatro bombeiros voluntários, sendo que o Ministério Público Federal (MPF) questionou e pediu para analisar o processo judicial em causa. O órgão alegou que desde setembro já estava em andamento na Polícia Federal um inquérito com o mesmo tema e que nenhum elemento apontava para a participação de bombeiros ou organizações da sociedade civil nos incêndios que atingiram, naquele mês, a região de Alter do Chão, área turística no estado brasileiro do Pará. "Pelo contrário, a linha das investigações federais, que vem sendo seguida desde 2015, aponta para o assédio de grileiros [indivíduos que tomam posse de terras ilegalmente] , ocupação desordenada e para a especulação imobiliária como causas da degradação ambiental", lê-se num comunicado do MPF.Nada que demova Bolsonaro dos seus ataques às organizações não-governamentais. "Uma ONG contratou 70 mil por uma foto de queimadas. Então o que o pessoal da ONG fez? O que é mais fácil? Tocar fogo, tira foto, filma, a ONG divulga, faz campanha contra o Brasil, entra em contacto com Leonardo DiCaprio e ele doa 500 mil dólares para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tacando fogo. Ô Leonardo, você está colaborando com a queimada na Amazónia, assim não dá", acusou o chefe de estado, sem apresentar qualquer prova da acusação contra o ator.Esta semana, o chefe de estado brasileiro já dissera que as reservas indígenas e políticas de proteção ambiental "prejudicaram o crescimento do Brasil".A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.