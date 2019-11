Pai mata adolescente de 14 anos por ele ser gay

Giovanni

Um homem matou, alegadamente, o filhode 14 anos por "odiar o facto de ele ser homossexual". De acordo com a notícia avançado pelo jornal britânico Mirror, Wendell Melton, de 53 anos, terá disparado uma arma contra o filho no seu apartamento no estado norte-americano do Nevada esta terça-feira ao final da tarde.

Sonja Jones, antiga companheira do pai de Giovanni, afirma que um membro da família lhe disse que a razão que levou Wendell a matar o filho foi a orientação sexual do mesmo. A mulher afirma que o homem tinha problemas com issoe que tem a certeza que dentro da cabeça do homicida era preferível ter um filho morto a ter um filho homossexual.



Amigos e familiares dizem que Giovanni fez sorrir aqueles que o conheceram.



Melton será presente a tribunal na próxima semana.