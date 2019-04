"Se alguma vez vou dizer à minha família que sou gay? Não, nunca. Sou filho único. Preferia dizer aos meus pais que matei alguém a dizer que sou homossexual". As palavras são de Youssef [nome fictício], um jovem marroquino de 25 anos que vive onde a homossexualidade é ilegal. "Primeiro, veriam-no como um erro, algo que poderia passar com algum tempo na prisão. Segundo, não me perdoariam nunca".





O jovem, como outros milhares, teme as consequências do artigo 489 do Código Penal marroquino, que castiga as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo - com penas entre os seis meses e o três anos de prisão. O juiz julga "a gravidade da infração" e "as circunstâncias pessoais do indivíduo", explica o jornal. Ou seja, não existe uma lista específica para a aplicação de penas, cabendo ao magistrado apreciar o caso.



Em 2017, em Marrocos, foram perseguidas pela sua orientação sexual 197 pessoas.



"Acho que vai ser mais difícil quando chegar a uma idade em que seja suposto casar-me. Aí vou ter um problema porque vou ter duas opções: a primeira, pela qual opta muita gente, será fingir que sou heterossexual e viver uma vida falsa para que ninguém me questione. A segunda, será ir para outro país e viver como quiser, longe de onde cresci", disse Youssef.

Youssef vive em Marraquexe, uma das maiores e mais cosmopolitas cidades de Marrocos. "Acho que a única forma de não ter problemas é usar o Tinder, Grindr ou Growlr. Utilizo-os para conhecer gente nova. Sou homossexual. E isso não é um erro. Ninguém vai mudar isso, apesar de ter que viver sem o mostrar em público. Porque aqui existe uma hipocrisia grande. Aos estrangeiros é-lhes permitido vir em casal, passear pelas ruas. Mas a nós, que somos daqui, não. Metem-nos na prisão", contou ao jornal espanhol El País.