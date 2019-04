O Brunei defendeu, numa carta enviada ao Parlamento Europeu, a decisão de adotar a pena de morte por apedrejamento a pessoas que praticam sexo homossexual ou adultério. No documento, de quatro páginas, assegura que as condenações vão ser raras por serem necessários dois homens "com grande valor ético e devoção" para serem testemunhas e para que a pena máxima seja aplicada, escreve o The Guardian.





O país pediu "tolerância, respeito e compreensão" para seguir o desejo de preservar os seus valores tradicionais e a "linhagem familiar".

O novo código penal, que entrou em vigor a 3 de abril deste ano, prevê ainda a amputação de uma perna ou mão em caso de roubo e o açoitamento a quem use roupas "associadas ao sexo oposto".

"A criminalização do adultério e da sodomia serve para preservar a santidade da linhagem familiar e do casamento dos muçulmanos, especialmente das mulheres", refere a carta, que explica ainda que a pena de morte por apedrejamento só acontece em casos onde não existe a mínima dúvida de que o crime foi cometido.





Tanto a pena de morte por apedrejamento contra os homossexuais e a amputação dos membros aos que forem condenados por roubo têm "um limiar de provas extremamente alto, exigindo não menos de dois ou quatro homens com elevada posição moral e piedade como testemunhas, excluindo todas as formas de prova circunstancial", defende o Brunei no documento.

Relativamente aos condenados a açoitamento, o código penal prevê que o autor do crime esteja vestido e que as chicotadas sejam dadas "com força moderada, sem levantar os braços sobre a cabeça, sem resultar em laceração da pele ou ossos partidos". As chicotadas não devem ser dadas na cara, cabeça, estômago, peito ou zonas intimas. O Brunei considera que as críticas internacionais a esta prática são exageradas, já que as chicotadas serão aplicadas apenas por um carrasco do mesmo sexo.



A carta foi enviada após a onda de indignação mundial ao novo código penal – em que vários países consideraram que esta alteração à lei constitui um brutal ataque aos direitos humanos.«

O sultão multimilionário e anti-gay Íntimo das casas reais europeias, moderno e com um estilo demasiado cosmopolita para um monarca muçulmano, o sultão do Brunei parece ter retrocedido à Idade Média. A nova lei radical que condena o sexo gay à morte por apedrejamento transformou o pequeno país do sudeste asiático, rico em petróleo e gás natural, numa espécie de califado, provocando uma onda de indignação mundial por constituir um brutal ataque aos direitos humanos.





O reino do sudeste asiático, que nos últimos anos tem adotado uma forma mais extrema do islamismo, já tinha anunciado a medida em 2014, com leis deste género a serem progressivamente implementadas.

A homossexualidade sempre foi ilegal no país desde que deixou de ser uma colónia britânica em 1984.

Em 2014, a comunidade internacional já tinha condenado o Brunei pela adoção da sharia, o direito legal islâmico que tem o Alcorão como jurisprudência, que admite punições corporais severas.



Apesar de o atual código penal prever a pena de morte, o Brunei não realiza execuções desde 1957.