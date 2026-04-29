Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Senado falha tentativa para terminar bloqueio de Trump a Cuba

Lusa 07:30
As mais lidas

A ilha das Caraíbas sofre com cortes de água e energia devido às sanções impostas pelos EUA e à interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela.

Os senadores republicanos rejeitaram na terça-feira uma proposta legislativa dos democratas que obrigaria o Presidente norte-americano, Donald Trump, a pôr fim ao bloqueio energético dos EUA a Cuba, exceto se recebesse a aprovação do Congresso.

Cuba é alvo de cortes de eletricidade
Cuba é alvo de cortes de eletricidade AP Photo/Ramon Espinosa

A votação da resolução sobre os poderes de guerra mostrou como os republicanos continuam a apoiar Trump, enquanto este age unilateralmente para exercer a força norte-americana numa série de conflitos globais, incluindo a Venezuela, o Irão e Cuba, noticiou a agência Associated Press (AP).

Os democratas têm forçado repetidamente votações sobre projetos de lei para limitar a capacidade do chefe de Estado de mobilizar forças militares nestes conflitos, mas nenhum foi bem-sucedido.

A votação de terça-feira foi a primeira relacionada com Cuba e obrigaria o presidente a obter a aprovação do Congresso antes de lançar qualquer ataque à ilha.

Para rejeitar a resolução, os republicanos alegaram que estava fora de ordem, uma vez que os EUA não estão envolvidos em hostilidades declaradas com Cuba. A sua manobra para rejeitar a legislação foi bem-sucedida por 51 votos a 47.

O senador John Fetterman, da Pensilvânia, foi o único democrata a votar contra a resolução, enquanto as senadoras Susan Collins, do Maine, e Rand Paul, do Kentucky, foram os únicos republicanos a apoiá-la.

A ilha das Caraíbas sofre com cortes de água e energia devido às sanções impostas pelos EUA e à interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela.

A administração Trump pressiona a liderança cubana para que ponha fim à repressão política, liberte os presos políticos e liberalize a sua economia debilitada.

O senador Tim Kaine, democrata da Virgínia e autor da resolução sobre os poderes de guerra, afirmou que o bloqueio provocou "crises humanitárias em Cuba", incluindo a interrupção dos cuidados médicos, deixando milhões de pessoas sem água potável e provocando o aumento dos preços dos alimentos.

Trump já garantiu que, após a guerra com o Irão, vai virar a sua atenção para Cuba, prometendo "um novo amanhecer" para a ilha durante um discurso num evento da Turning Points USA na semana passada.

Os democratas argumentaram que a resolução sobre os poderes de guerra também era necessária para evitar que Trump lançasse uma campanha militar contra o país.

"Os Estados Unidos e Cuba precisam de encontrar uma forma de coexistir pacificamente", apontou o senador Peter Welch, democrata do Vermont.

Os democratas tentaram montar uma oposição política às ações militares de Trump forçando a votação através da Lei dos Poderes de Guerra de 1973, que tinha como objetivo afirmar o poder do Congresso sobre a declaração de guerra.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões voto Forcado Político Donald Trump Estados Unidos Venezuela Associated Press Turning Points
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Senado falha tentativa para terminar bloqueio de Trump a Cuba