Sábado – Pense por si

15 de novembro de 2025 às 14:19

Donald Trump questiona envolvimento de Bill Clinton com Jeffrey Epstein

O líder norte-americano disse ainda que a relação com Jeffrey Epstein foi “muito má durante muitos anos” e afirmou que procuradoria de Nova Iorque vai investigar o caso.

