Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de novembro de 2025 às 22:54

“Totalmente a favor”: Trump promete assinar libertação de arquivos de Epstein se Congresso aprovar

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que dará sinal verde ao projeto de lei que permitirá a divulgação dos arquivos ligados a Jeffrey Epstein, caso o Congresso o aprove. O republicano disse ainda estar “totalmente a favor” da medida.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.