Sem-abrigo ajudou a polícia a desvendar o caso do tiroteio nos EUA. Agora pode receber 50 mil dólares

John pediu que as autoridades investigassem um Nissan cinzento que pertencia ao suspeito português. À polícia revelou ainda que se encontrou com Cláudio Valente numa das casas de banho da Universidade de Brown.

Um sem-abrigo pode estar prestes a receber 50 mil dólares (42 mil euros) por ter ajudado a encontrar o alegado homicida de Nuno Loureiro. As autoridades norte-americanas pediram ajuda a identificar o suspeito do tiroteio na Universidade de Brown e prometeram uma recompensa por informações que levassem à detenção do mesmo. Acontece que este homem terá sido "a chave para a solução deste caso", revelou o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha.



Homem sem-abrigo ajudou a polícia no caso do tiroteio nos EUA, com suspeito português Foto AP/Reba Saldanha

O utilizador Lamin_kaare, ao que tudo indica uma pessoa em situação de sem-abrigo e antigo aluno da Universidade de Brown, sugeriu que a polícia investigasse um Nissan cinzento "possivelmente alugado" com matrícula da Flórida. "O carro estava estacionado em frente a um pequeno barracão atrás da Rhode Island Historical Society. Ele usou o comando para abrir o carro, aproximou-se e, de repente, algo o fez recuar. Quando recuou, voltou a trancar o carro. Achei estranho e, quando ele deu uma volta ao quarteirão, aproximei-me do carro e foi aí que vi que a matrícula era da Flórida", escreveu no Reddit.

John, como é identificado, foi incentivado a partilhar estas informações com o FBI e assim o fez: o depoimento policial refere que foi feita uma denúncia a 16 de dezembro, três dias depois do tiroteio. Até àquele momento as autoridades não haviam relacionado nenhum veículo com o possível atirador, escreve a Associated Press.

Este detalhe permitiu que as autoridades obtivessem mais imagens de um Nissan Sentra com placas da Flórida e permitiu que a polícia de Providence tivesse acesso a mais de 70 câmaras de vigilância instaladas nas ruas pela empresa Flock Safety. Mas não foram apenas estas as declarações prestadas. John terá fornecido ainda mais detalhes adicionais cruciais para esta investigação: revelou, nomeadamente, que encontrou Cláudio Valente numa das casas de banho da universidade poucas horas antes do ataque.

Ao olhar para as roupas do suspeito John ficou desconfiado, porque estas eram "inadequadas e impróprias para o clima". Mais tarde voltou a vê-lo a poucos quarteirões da universidade, tendo decidido segui-lo num verdadeiro "jogo de gato e rato", segundo o depoimento de John. O sem-abrigo perseguia e o suspeito fugia.

A certo momento John gritou: "O seu carro está lá atrás, porque é que anda às voltas no quarteirão?" Ao que o suspeito respondeu: "Não te conheço de lugar nenhum, porque me estás a encomodar?"

John disse à polícia que ainda viu Cláudio Valente a aproximar-se do Nissan mais uma vez mas que depois decidiu ir-se embora.

Só após os depoimentos é que a polícia passou a seguir o rasto do carro. Esta sexta-feira as autoridades encontraram o suspeito morto dentro de um armazém em Salem, New Hampshire.

Ainda não está claro se John irá receber a recompensa de 50 mil dólares, no entanto, o agente especial do FBI, Ted Docks, disse aos jornalistas que possívelmente iria receber. “Teria direito”, disse.