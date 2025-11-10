Sábado – Pense por si

Sarkozy foi libertado e vai aguardar recurso em casa

Diogo Barreto
Diogo Barreto 12:41
Ex-presidente francês estava preso há 21 dias. Foi condenado a cinco anos de prisão.

O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi libertado depois de ter sido condenado a uma sentença de cinco anos de prisão efetiva na sequência de uma condenação que envolveu a obtenção de fundos eleitorais pagos pelo ditador líbio Muammar Khadafi. Esta segunda-feira o ex-presidente francês teve a oportunidade de se pronunciar, através de videoconferência, onde relatou as algumas das agruras da vida na prisão.

Sarkozy enfrenta acusações de financiamento ilícito de campanha pela Líbia
Sarkozy enfrenta acusações de financiamento ilícito de campanha pela Líbia Foto AP/Thibault Camus, Arquivo

Foi condenado a cinco anos de prisão efetiva, mas recorreu de imediato e entende que deve assistir ao novo julgamento em liberdade. O Tribunal de Recurso de Paris entendeu o mesmo.

"Quero que todos fiquem convencidos de uma coisa: nunca tive a ideia insana de pedir qualquer tipo de financiamento ao Sr. [Muammar] Gaddafi. Jamais confessarei algo que não fiz", declarou Sarcozy, citado pela BFMTV, aludindo depois às condições da detenção. "Respondi escrupulosamente a todas as intimações. Nunca imaginei aos 70 anos vivenciar a prisão. Essa provação foi-me imposta, já a vivi. É difícil, muito difícil..."

O próprio Ministério Público francês solicitou a libertação de Sarkozy sob supervisão judicial, com proibição de contacto com os outros arguidos e testemunhas. O advogado do ex-chefe de estado também pediu o regime de liberdade condicional como alternativa à prisão. 

Sarkozy tornou-se em outubro o primeiro governante francês condenado a pena de prisão, por cinco anos, por alegadamente ter aceitado dinheiro da Líbia para financiar a sua campanha. Antes, já tinha sido condenado por corrupção, pena que cumpriu com pulseira eletrónica.

Sarkozy foi libertado e vai aguardar recurso em casa