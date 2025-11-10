Trump perdoa Rudy Giuliani e mais 76 que apoiaram os seus esforços para anular as eleições de 2020

O documento avançado pelo Departamento de Justiça especifica, contudo, que "o perdão não se aplica ao presidente dos Estados Unidos".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu perdão ao seu ex-advogado Rudy Giuliani, ao ex-chefe de gabinete Mark Meadows e a outras 75 pessoas envolvidas nos esforços do republicano para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020, da qual o democrata Joe Biden saiu vitorioso.



Trump e Giuliani juntos num evento público AP Photo/Yuki Iwamura

A informação foi avançada por um funcionário do Departamento de Justiça e Ed Martin, advogado do governo responsável pelos indultos, publicou nas redes sociais uma proclamação assinada do perdão “total, completo e incondicional”. O documento especifica, contudo, que "o perdão não se aplica ao presidente dos Estados Unidos".

Entre os visados estão também Sidney Powell, uma advogada que promoveu teorias da conspiração infundadas sobre a eleição, e John Eastman, outro advogado que defendeu um plano para manter o republicano no poder.

Os indultos presidenciais aplicam-se a crimes federais e nenhum dos aliados perdoados foi acusado em processos desse nível relacionados com as eleições de 2020. Ainda assim, a medida reforça os esforços contínuos de Trump para promover a ideia de que as eleições de 2020 tiveram o seu resultado alterado, mesmo que os tribunais e as autoridades americanas não tenham encontrado qualquer evidência de fraude que pudesse ter impacto no resultado.

Anteriormente, o presidente norte-americano já tinha perdoado centenas de apoiantes que fizeram parte da invasão ao Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021, incluindo aqueles condenados por agredirem polícias.

A carregar o vídeo ... Os vídeos inéditos da invasão ao Capitólio dos EUA mostrados no impeachment de Trump