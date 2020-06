Rússia ultrapassa 9 mil mortes por Covid-19

A Rússia registou nas últimas 24 horas mais 104 mortes por covid-19 e 6.791 novos infetados, elevando o total de mortos para 9.073 e mantendo-se como o terceiro país no mundo com mais casos, anunciaram hoje as autoridades.

"Durante o último dia foram registados 6.791 novos casos em 83 regiões do país, sendo que 2.198 destas pessoas (cerca de 32,4%) são assintomáticos", revelou o gabinete de crise que faz a gestão da emergência sanitária naquele país, citado pela agência EFE.

O total de casos subiu para 634.437.

No principal foco do novo coronavírus na Rússia, na capital Moscovo, foram registados nas últimas 24 horas mais 717 casos, o número mais baixo dos últimos dois meses e meio, sublinharam as autoridades.

Assim, o número total de casos de covid-19 em Moscovo é de 220.071.

A capital da Rússia registou ainda 24 mortes nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus, o que elevou para 3.788 o número de mortes por covid-19 na capital, segundo revelaram dados oficiais.

Ao mesmo tempo, em Moscovo durante as últimas 24 horas tiveram alta 1.502 pacientes, enquanto o total de recuperados da infeção em todo o país ascende a 399.087 desde o início da pandemia.

A Rússia ocupa atualmente o terceiro lugar na lista dos países com mais contágios, superada pelos Estados Unidos e Brasil.

No país foram realizados mais de 19 milhões de testes para despiste do novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 495 mil mortos e infetou mais de 9,87 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.