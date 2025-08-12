Sábado – Pense por si

Mundo

Seguir tema: Guerra

Rússia estará a preparar-se para uma "nova ofensiva", assegura Zelensky

Luana Augusto
Luana Augusto 12 de agosto de 2025 às 11:20
As mais lidas

Serviços de inteligência ucranianos terão descoberto que Putin não tem intenções de acabar com a guerra após o encontro com Trump.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assegurou na segunda-feira que a Rússia está a preparar-se para uma "nova ofensiva". O anúncio surge dias antes do presidente russo, Vladimir Putin, se reunir com Donald Trump, no Alasca, para discutir o fim da guerra.

Zelensky mantém posição firme sobre território ucraniano e negociações de paz
Zelensky mantém posição firme sobre território ucraniano e negociações de paz

"Até ao momento, não há indicações que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra. Pelo contrário, eles estão a distribuir as suas tropas e forças de maneira a que sugerem prerapações para uma nova ofensiva. Se alguém se está a preparar para a paz, não é assim que se faz", escreveu Zelensky na sua rede social X.

O presidente da Ucrânia disse ainda que os serviços de inteligência descobriram que Putin não terá intenções de acabar com a guerra. Descreve, assim, o futuro encontro entre Trump e Putin como uma "vitória pessoal" para o líder russo.

"Ele não se está a preparar para um cessar-fogo ou para o fim da guerra. Putin está determinado em apresentar um encontro com os Estados Unidos como a sua vitória pessoal e, em seguida, continuará a agir exatamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia."

Trump diz que 'troca de territórios' fará parte do acordo entre Rússia e Ucrânia
Leia Também

Trump diz que "troca de territórios" fará parte do acordo entre Rússia e Ucrânia

Donald Trump avançou recentemente que se iria encontrar com o seu homólogo russo na próxima sexta-feira, 15 de agosto, no Alasca, para abordar o fim da guerra. Segundo o republicano, um acordo entre a Rússia e a Ucrânia poderia envolver troca de terras. "Haverá alguma troca de territórios para o bem de ambos." No entanto, Zelensky já recusou a cedêndia de terras. A Ucrânia "não entregará as suas terras aos ocupantes".

Ucrânia deve ser incluída nas negociações de paz, afirmam líderes europeus
Leia Também

Ucrânia deve ser incluída nas negociações de paz, afirmam líderes europeus

Esta semana, os líderes europeus apelaram para que a Ucrânia participasse nesta reunião. "O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia."

Tópicos Força de paz Guerra Conflito guerra e paz Ucrânia Rússia Vladimir Putin Donald Trump Alasca
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Rússia estará a preparar-se para uma "nova ofensiva", assegura Zelensky