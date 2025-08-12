Rússia estará a preparar-se para uma "nova ofensiva", assegura Zelensky

Serviços de inteligência ucranianos terão descoberto que Putin não tem intenções de acabar com a guerra após o encontro com Trump.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assegurou na segunda-feira que a Rússia está a preparar-se para uma "nova ofensiva". O anúncio surge dias antes do presidente russo, Vladimir Putin, se reunir com Donald Trump, no Alasca, para discutir o fim da guerra.



Zelensky mantém posição firme sobre território ucraniano e negociações de paz

"Até ao momento, não há indicações que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra. Pelo contrário, eles estão a distribuir as suas tropas e forças de maneira a que sugerem prerapações para uma nova ofensiva. Se alguém se está a preparar para a paz, não é assim que se faz", escreveu Zelensky na sua rede social X.

O presidente da Ucrânia disse ainda que os serviços de inteligência descobriram que Putin não terá intenções de acabar com a guerra. Descreve, assim, o futuro encontro entre Trump e Putin como uma "vitória pessoal" para o líder russo.

"Ele não se está a preparar para um cessar-fogo ou para o fim da guerra. Putin está determinado em apresentar um encontro com os Estados Unidos como a sua vitória pessoal e, em seguida, continuará a agir exatamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia."

Donald Trump avançou recentemente que se iria encontrar com o seu homólogo russo na próxima sexta-feira, 15 de agosto, no Alasca, para abordar o fim da guerra. Segundo o republicano, um acordo entre a Rússia e a Ucrânia poderia envolver troca de terras. "Haverá alguma troca de territórios para o bem de ambos." No entanto, Zelensky já recusou a cedêndia de terras. A Ucrânia "não entregará as suas terras aos ocupantes".

Esta semana, os líderes europeus apelaram para que a Ucrânia participasse nesta reunião. "O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia."