Um morto e milhares de pessoas retiradas das casas devido a incêndios em Espanha

Homem de 50 anos sofreu queimaduras em 98% do corpo.

Um homem morreu num incêndio florestal na localidade de Tres Cantos, um subúrbio a norte de Madrid, anunciaram esta terça-feiraas autoridades espanholas, que acionaram o nível de pré-emergênica devido aos vários fogos ativos no país.



Incêndios na Espanha forçam milhares a sair de casa; um homem morre ESTELA SILVA/LUSA_EPA

O homem de 50 anos, que sofreu queimaduras em 98% do corpo na segunda-feira, é a primeira vítima mortal dos vários incêndios que afetam Espanha em plena vaga de calor.

“Lamento profundamente a morte do homem que ficou gravemente ferido no incêndio florestal de Tres Cantos”, a 23 quilómetros a norte da capital, escreveu a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Centenas de moradores foram retirados do bairro afetado, segundo as autoridades.

O conselheiro do ambiente da região de Madrid, Carlos Novillo, disse aos jornalistas durante a noite que o fogo se propagou por seis quilómetros em apenas 40 minutos.

As autoridades regionais de Madrid anunciaram hoje de manhã nas redes sociais que a luta contra o incêndio tinha progredido favoravelmente durante a noite e que o fogo estava contido.

Mas as praias de Tarifa, na Andaluzia (sul), foram novamente ameaçadas pelas chamas provenientes das florestas das montanhas vizinhas, obrigando milhares de turistas a abandonar a zona rapidamente.

Estes dois novos incêndios vêm juntar-se a dezenas de outros em Espanha que estavam ativos hoje de manhã, e que obrigaram milhares de pessoas a abandonar as casas.

Esta série de incêndios coincide com a vaga de calor que entrou hoje no décimo dia, com todas as regiões em alerta, incluindo as do Norte.

As temperaturas máximas são de 40 graus Celsius (°C) e as temperaturas noturnas não descem abaixo dos 25 °C.

Face à situação, o Ministério do Interior ativou de madrugada o nível um, de dois, da Situação Operacional do Plano Geral de Emergência do Estado (PLEGEM) e declarou a fase de pré-emergência.

A decisão visa analisar e coordenar a mobilização de recursos para ajudar as comunidades autónomas afetadas, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

A diretora-geral da Proteção Civil e Emergências do Ministério do Interior, Virginia Barcones, convocou para as próximas horas uma reunião do Comité Estatal de Coordenação e Gestão dos incêndios florestais para avaliar a situação.

Os corpos de bombeiros combatiam hoje de manhã múltiplos incêndios nas comunidades autónomas de Madrid, Andaluzia, Castela-Leão, Castela-A Mancha, Galiza e Extremadura, de acordo com a agência espanhola EFE.

O chefe do Governo, Pedro Sánchez, lamentou a morte do homem perto de Madrid e considerou que a situação é de “risco extremo”, pelo que exige “muita prudência”.

Sánchez também manifestou apreço pelos profissionais envolvidos no combate aos incêndios numa mensagem publicada hoje nas redes sociais.

Referiu especificamente as brigadas do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico, a Unidade Militar de Emergência (UME), a Proteção Civil, a Polícia Nacional, a Guarda Civil, os bombeiros e “outros serviços de emergência que estão a trabalhar incansavelmente”.