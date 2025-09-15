Sábado – Pense por si

Rússia e Bielorrússia fazem demonstração de poder militar para enviarem mensagem à Europa

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 17:04
O major-general Valery Revenko referiu que se o exercício não ter como objetivo "ameaçar ninguém": "Somos a favor de um diálogo construtivo e pragmático”.

Num campo a 72 quilómetros de Minsk, capital da Bielorrússia, caças-bombardeiros Sukhoi-34 estão a lançaram bombas e drones de vigilância sobrevoaram o local para verificar os danos como se de um campo de batalha se tratasse. 

No entanto não passou de um exercício que está a ser acompanhado por perto por vários jornalistas e embaixadores internacionais representantes de 23 países, incluindo os Estados Unidos, Turquia, Hungria e Reino Unido, para que passam a mensagem da força bielorrussa e russa aos países do Bloco Ocidental.  

O que foi possível ver esta segunda-feira no campo de treino de Borisovsky, não passa de manobras conjuntas antecipadamente planeadas e apelidadas de Zapad-2025 (Oeste-2025 em português). Estes são exercícios que ocorrem periodicamente, tendo sido o último em 2022, poucos dias antes da invasão à Ucrânia, sob o tema União Resolve e no qual participaram 200 mil soldados.  

Os líderes de ambos os países consideram que os exercícios são de natureza puramente defensiva, projetados para fortalecer a segurança da Rússia e da Bielorrússia e combater qualquer ameaça externa. O major-general Valery Revenko, assistente do ministro da Defesa bielorrusso, referiu que este é “um exercício sem precedentes em termos de transparência”: “Não estamos a ameaçar ninguém. Somos a favor de um diálogo construtivo e pragmático”.  

Anteriormente o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk , já tinha referido que os exercícios Zapad-2025 são “muito agressivos” pelo que fechou a fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia antes destes ocorrerem. Na semana passada a Polónia acusou a Rússia de e pediu uma , apesar de Moscovo ter referido que “não tinha planeado atingir alvos num território polaco”.  

No domingo a Roménia revelou que um drone russo também tinha invadido o seu espaço aéreo, o que ajudou a aumentar as dúvidas de que não estejam em causa acontecimentos acidentais, mas sim uma estratégia russa para testar a unidade e a determinação dos líderes europeus e da NATO.  

