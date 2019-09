Rússia despediu responsáveis por deixar fugir espião tramado por Trump

Em 2017, um espião da CIA no governo russo foi extraído e levado para os Estados Unidos. Tudo isto porque o presidente Donald Trump revelou informações confidenciais a dois funcionários russos, indica o canal norte-americano CNN.

Uma fonte diretamente envolvida nas discussões disse à Reuters que os Estados Unidos estavam preocupados, porque Trump e a sua administração punham em risco regularmente os serviços secretos e as suas ações poderiam expor a fonte secreta como um espião dentro do governo russo.

O jornal russo Kommersant relata que o espião pode ser um homem chamado Oleg Smolenkov, um funcionário russo de nível médio que trabalhava com a CIA há várias décadas. A agência noticiosa Reuters acrescenta que era o principal conselheiro de Yuri Ushkov, o assessor de política externa do presidente russo Vladimir Putin.

O fugitivo desapareceu em junho de 2017, com a mulher Antonina e três filhos, durante as férias em Montenegro. Depois do desaparecimento, uma casa a 65 quilómetros de Washington, nos Estados Unidos, foi comprada por uma família com os mesmos nomes, afirma o jornal russo.

A agência de notícias russa Interfax citou uma fonte que indica que existe uma proibição de viajar entre a Rússia e Montenegro. "Logo após o desaparecimento de Smolenkov em junho de 2017, as autoridades iniciaram uma investigação que revelou que os oficiais que permitiam um funcionário de administração presidencial e a sua família a passar férias em Montenegro tinham violado a proibição [de viajar]", disse a fonte.



A proibição foi introduzida na primavera de 2017 devido à escalada das tensões entre a Rússia e o Montenegro devido a um alegado golpe apoiado por Moscovo em 2016.

As ações dos funcionários responsáveis pela fuga de Oleg "foram consideradas um controlo imprudente e irresponsável", disse a fonte à Interfax. "Alguns funcionários foram punidos e despedidos". Mais tarde, percebeu-se que Oleg era espião, indica a mesma fonte.