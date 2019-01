Putin prendeu um 'espião' americano, mas pode ser só um refém

Capa n.º 768

A 2 de setembro de 1986, Nicholas Daniloff, um jornalista americano correspondente do U. S. News e do World Report foi preso em Moscovo, onde vivia havia cinco anos com a família. O muro de Berlim ainda não tinha caído, a Guerra ainda era Fria, e três dias antes o físico russo Gennadi Zakharov tinha sido preso em Nova Iorque e acusado de espionagem (com amplas provas). Danilloff não foi caso único. Os tempos do KGB contra a CIA produziram várias detenções de americanos "ao acaso" – na prática reféns civis para trocar por espiões russos a sério. A prática pareceu cair em desuso. Mas quando Danilloff, hoje com 84 anos, viu as notícias sobre a detenção do americano Paul Whelan em Moscovo, a 28 de dezembro, sentiu-se regressar ao passado. Escreveu um artigo no Washington Post intitulado: "Fui trocado por um espião russo. Sei o que Paul Whelan está a passar."O norte-americano, de 48 anos, foi para a mesmíssima prisão que o jornalista, a infame Lefortovo, onde iam (e vão) parar dissidentes políticos e estrangeiros acusados de espionagem. Mas será que Paul Whelan é memso espião?