Um incêndio causado por uma explosão de gás destruiu um laboratório na Rússia onde estavam armazenados os vírus do Ébola, HIV e varíola. A explosão ocorreu durante trabalhos de reparação a uma sala de inspeção no Centro Estatal de Investigação de Virologia e Biotecnologia em Koltsovo.Pelo menos um trabalhador ficou com queimaduras de segundo e terceiro grau e foi transportado para o hospital.Este laboratório, localizado na Sibéria, é um dos únicos onde está armazenado o vírus da varíola. Durante a União Soviética, albergava armas biológicas. O outro local onde existe o vírus da varíola é no Centro Norte-Americano para Controlo de Doenças em Atlanta, EUA.Segundo fontes governamentais, nenhum material biologicamente perigoso foi libertado durante ou após a explosão.