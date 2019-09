Um grupo de militares russos chegou no início do mês a Moçambique com o objetivo de apoiar as Forças Armadas moçambicanas na luta contra os radicais islâmicos que têm aterrorizado a zona de Cabo Delgado. As tropas de Vladimir Putin terão experiência no combate a extremistas e chegaram ao país africano com equipamento sofisticado que inclui drones e helicópteros.

Até ao momento o governo moçambicano não confirmou esta informação, abordada originalmente no Twitter por Nuno Félix, um consultor que acompanha matérias de defesa e confirmada pela SÁBADO ao longo dos últimos dias junto de várias fontes no terreno. Segundo essas mesmas fontes, cerca de 20 militares russos chegaram ao porto e ao aeroporto de Nacala. Alguns dias depois, uma coluna composta por cerca de oito camiões militares dirigiu-se para a localidade de Mueda. Entre a carga transportada pelos veículos estará armamento que deverá ser montado numa base das Forças Armadas Moçambicanas localizada na região e ainda vários drones que deverão ser utilizados no combate aos extremistas islâmicos. Na zona estará também uma equipa que deverá fornecer "apoio logístico" e proceder à montagem do equipamento.

From the ground: Russian military personnel have just landed in Mozambique. Apparently helicopters with Russian military personnel have landed in Mueda and there is also a group in Nacala. There to fight insurgents alongside Mozambique forces. — Nuno Felix (@Felix_Nuno) September 8, 2019

Apesar de os militares russos terem chegado ao país no início do mês, só esta quinta-feira surgiram as primeiras imagens que comprovam essa presença. Algumas foram divulgadas também no Twitter pela especialista em assuntos africanos Jasmine Opperman.

Mozambique: Note the photos of Russian military equipment at Nacala airport. Helicopter equipped with some of the most advance technology - ie ISR Pod pic.twitter.com/MbrEyZq72O — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) September 26, 2019

Ao que a SÁBADO apurou, a chegada dos militares russos a Moçambique terá sido desbloqueada após a recente visita do presidente Filipe Nyussi a Moscovo. "Trata-se de conselheiros militares com experiência no combate a radicais islâmicos. Levam equipamento, treino e experiência", diz à SÁBADO uma dessas fontes.

Durante aquela que foi a primeira visita de um chefe de Estado moçambicano a Moscovo em duas décadas, Filipe Nyusi assinou vários acordos com Vladimir Putin na área da segurança e da energia. Neste último capítulo foi assinado um acordo com a petrolífera russa Rosneft. "Temos recursos naturais e esperamos os investimentos russos para usar esses recursos para o bem do povo", disse Nyusi numa entrevista à agência de notícias russa. Todavia, esses recursos estão na zona norte do país – onde já estão também interesses americanos – que têm sido afetada pelos ataques terroristas.

Dias depois desta visita, a 27 de agosto, o conselho de ministros moçambicano aprovou uma resolução que ratificou o acordo – assinado em 2018 – sobre entrada de navios militares russos nos portos de Moçambique. De acordo com o jornal O País, esses navios russos destinavam-se a "ajudar no combate à pirataria" e a partir desse momento estavam autorizados a aportar nos portos moçambicanos. Algo que não demorou muito tempo a acontecer.

A região de Cabo Delgado é de importância estratégica para Moçambique. É lá que estão localizadas as reservas de gás natural que poderão tornar a antiga colónia portuguesa num grande exportador de energia. No entanto, nos últimos anos, a região tem sido assolada por uma série de atentados terroristas de matriz islamita. A 6 de junho, um desses ataques foi mesmo reivindicado pela chamada Província da África Central do Estado Islâmico – a primeira vez que o grupo terrorista anunciou a sua presença em Moçambique.

Nesse dia, um comunicado divulgado em vários canais do Telegram [uma aplicação que permite a troca de mensagens encriptadas] afirmava: "Os soldados do califado conseguiram repelir um ataque do exército cruzado moçambicano na aldeia Maitupi, localizada em Macimboa. Mataram e feriram vários deles e capturaram armas, munições e rockets como despojos". No dia seguinte, imagens das armas alegadamente obtidas foram também partilhadas entre os apoiantes do grupo.

Localmente, a violência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, teve início há quase dois anos. Em outubro de 2017 um grupo de homens armados – conhecidos localmente por Al Shabaab, apesar da ausência de ligação ao grupo terrorista somali – atacaram a esquadra da polícia, o quartel dos bombeiros e o posto de um guarda florestal. Em poucas horas dominaram a localidade de Mocimboa da Praia e foram precisos dois dias de combates para os expulsar. Nas semanas seguintes, o governo deteve centenas de pessoas, encerrou algumas mesquitas e destruiu aquela onde se suspeitava que os islamitas frequentavam.

Na altura, dirigentes locais disseram que tinham alertado as autoridades para a ameaça algum tempo antes. Que os militantes tinham regressado da Somália com a intenção de mudar a sociedade moçambicana.

No verão do ano passado, a violência tomou conta da região – onde, ao contrário do resto do país, cerca de 58% da população é muçulmana. O grupo Al Sunnah wa Jama’ah (comunidade dos povos da Sunnah) realizou uma série de ataques brutais, que incluíram decapitações e o incêndio de aldeias inteiras. Os trabalhadores das empresas que se tinham instalado na região para explorar as reservas de petróleo e gás natural aí descobertas recusaram ir trabalhar. E a embaixada americana chegou a pedir aos seus nacionais para abandonarem a província imediatamente.

Nascido como uma seita, o Al Sunnah transformou-se num grupo de guerrilha. Estima-se que terá entre 350 e 1500 elementos com o objetivo de implantar a Sharia na região. Desde então mais de 300 pessoas morreram e muitas aldeias foram incendiadas, apesar da presença militar e policial que deteve dezenas de suspeitos junto à fronteira com a Tanzânia. Só este mês, vários ataques vitimaram mais de 10 pessoas.

Já a presença russa em Moçambique não é uma novidade, remonta à década de 1960 quando a então União Soviética apoiava a Frelimo na guerra contra Portugal. Após o fim da Guerra Fria, Moscovo praticamente retirou-se do continente – até ao regresso nos últimos dois anos.

Um artigo recente no The New York Times alertava para a expansão da influência russa em África, através do aumento de venda de armas, acordos de segurança e programas de treino. Entre os países que contavam com a presença de representantes de Moscovo estavam a República Centro Africana, Líbia, Sudão. E já este ano o Mali, o Niger, o Chade, o Burkina Faso e a Mauritânia pediram à Rússia ajuda para combater o Estado Islâmico e a Al Qaeda. Outros como Angola e Moçambique reataram relações. E a 24 de outubro Vladimir Putin será o anfitrião de uma cimeira África-Rússia, em Sochi.