A Rússia denunciou hoje a existência de "mercenários israelitas" a lutar na Ucrânia ao lado do batalhão Azov.







"Vou dizer algo que os políticos israelitas provavelmente não querem ouvir, mas talvez lhes interesse. Na Ucrânia, mercenários israelitas estão ao lado de militantes do [batalhão] Azov", afirmou hoje numa entrevista, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.O batalhão ucraniano Azov tem combatido desde do início da invasão russa para travar os avanços da ofensiva militar. O Kremlin classifica este batalhão como uma unidade "nazi".No dia 30 de abril Sergei Lavrov terá afirmado que Adolf Hitler tinha sangue judeu, o que levou Israel a exigir um "pedido de desculpas". No entanto, no dia 3 de maio, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia referiu que Israel "apoiava o regime neonazi em Kiev"."Infelizmente, a história conhece exemplos trágicos de cooperação entre judeus e nazis", disse o ministério russo num comunicado.