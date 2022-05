Tropas russas entraram no complexo industrial de Azovstal

As tropas russas entraram no recinto do complexo industrial siderúrgico de Azovstal, na cidade ucraniana cercada de Mariupol, avançou o negociador ucraniano David Arahamiya. "As tropas já estão em território da empresa", disse o chefe da delegação negocial ucraniana, indicando que as autoridades do país continuam em contacto com as tropas que resistem no complexo industrial novamente sob fogo russo. A Rússia anunciou que vai abrir corredores humanitários para retirar civis da Azovstal nos próximos dias 5, 6 e 7 de maio — quinta-feira, sexta-feira e sábado.