Rússia abre corredores humanitários em Kiev e outras três cidades da Ucrânia

Forças russas anunciaram a criação de seis rotas para a retirada de civis ucranianos do cenário de guerra a partir das cidades de Kiev, Kharkov, Sumy e Mariupol.

A Rússia declarou um período de cessar-fogo temporário que permitirá a abertura de corredores humanitários em quatro cidades ucranianas - Kiev, Kharkov, Sumy e Mariupol -, com início a partir das 10h00 em Moscovo (7h00 em Lisboa). As forças russas justificam a decisão com "a situação humanitária catastrófica" que se vive nestas cidades.