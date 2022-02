Rochas atrasam resgate de Rayan, preso num poço há cinco dias

Esta manhã, os socorristas começaram remover cuidadosamente rochas enquanto prosseguem os trabalhos de resgate de Rayan, o menino de cinco anos que está preso num poço há cinco dias em Marrocos. As operações têm que ser delicadas devido ao perigo de deslizamento de pedras.



Rayan caiu dentro de um poço com 32 metros de profundidade nas colinas perto de Chefchaouen na terça-feira. "As pessoas que nos amam não estão a poupar quaisquer esforços para salvar o meu filho", afirmou o pai de Rayan na sexta-feira à Reuters, enquanto assistia aos trabalhos de escavação.



Na imprensa mundial, foram publicadas imagens que mostram Rayan encolhido no fundo do poço. Se no topo o buraco tem cerca de 45 centímetros de diâmetro, vai estreitando à medida que o poço se aprofunda, o que impede aos socorristas descerem e retirarem Rayan.