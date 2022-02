Marrocos. Autoridades tentam resgate de menino de cinco anos preso num poço há três dias

Desde a noite de terça-feira passada que Rayan, um menino com cinco anos, está preso num poço em Marrocos, com 32 metros de profundidade. O incidente aconteceu perto da casa onde vive, na cidade de Chefchaouen, no norte do país. A operação de resgate, liderada pela Proteção Civil de Marrocos, encontra-se no terceiro dia, com Rayan preso há mais de 72 horas no poço.