O resgate do menino Rayan

Como é típico dos seus cinco anos, Rayan andava a brincar, enquanto o pai fazia reparações num poço de 32 metros de profundidade, da vila de Tamorot, perto da pequena cidade de Bab Berred, na província rural de Chefchaouen, em Marrocos.



Num segundo de distração, naquela tarde de terça feira, 1 de fevereiro, o menino caiu. Como os bombeiros não conseguiram entrar com o material necessário para o puxar para fora do poço, por ter apenas 45 centímetros de diâmetro, seguiu-se uma difícil operação de resgate, liderada pela Proteção Civil de Marrocos.



Ao longo de três dias e noites, cinco retroescavadoras – seguindo as indicações de topógrafos e outros especialistas – furaram a terra e as paredes do poço para o alcançar através de um túnel. Nas imediações juntou-se uma pequena multidão de amigos, conhecidos familiares e vizinhos, a rezarem por ele e a colocarem pressão sobre as equipas de salvamento, alimentando-se de pão e tâmaras, que outros iam trazendo.