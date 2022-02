Manifestação em Otava não tem fim previsto e os moradores da cidade estão a ficar cada vez mais irritados com as complicações criadas pela paralisação. Acusam a polícia de não atuar para não controlar a situação.

Uma semana depois, capital do Canadá continua paralisada por protesto contra as vacinas

O movimento chama-se "Comboio da Liberdade" e conta já com milhares de pessoas, nomeadamente vários camionistas, que estão a bloquear a cidade de Otava, no Canadá. O objetivo da manifestação é expressar a oposição às medidas de contenção da pandemia que foram aplicadas no Canadá. O protesto já começou há uma semana e ainda não tem fim previsto. Os manifestantes garantiram que não iriam deixar a cidade, até que o governo federal suspenda a vacinação obrigatória e as medidas restritivas. A confusão está instalada e já obrigou a que o centro da cidade fosse fechado, assim como vários locais de comércio.