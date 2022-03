Em Kharkiv a comida já escasseia, mas 'vamos aguentar isto e ganhar', diz Daniela

Seis da manhã em Kharkiv, no nordeste ucraniano, quatro da manhã em Lisboa. Termina mais uma noite de recolher obrigatório decretado pelo governo, mas na noite de segunda 28 para terça-feira 1 de março, mais do que tem acontecido nos últimos dias, a segunda maior cidade da Ucrânia foi o principal alvo da ofensiva russa.



As imagens da destruição começaram a chegar pouco tempo depois do fim dos bombardeamentos. Edifícios danificados, ruas desertas e cobertas de destroços, dezenas de mortos a contabilizar, civis e militares. Para Daniela Moreira, acordar com o barulho das explosões passou a fazer parte do quotidiano desde que as tropas de Vladimir Putin atravessaram a fronteira. "É horrível, quero que acabe."



Filha de mãe ucraniana e pai português, Daniela, de 17 anos, vive em Lagos, no Algarve. Voou para Kharkiv em visita à avó e ao irmão mais velho, e acabou a ser apanhada pelo conflito. No relato, ao telefone, explica que a cidade está impiedosamente debaixo de fogo. "Estamos com medo, não dá para sair, ainda não saí de casa."