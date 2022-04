Em Yakovlivka, moradores procuram colher os cereais apesar dos ataques russos

No início de março tropas russas bombardearam Yakovlivka, uma pequena vila agrícola no nordeste da Ucrânia,. Apesar da destruição, os habitantes não abandonaram a vila e continuam a tentar trabalhar nos campos de cereais mas com muitas incertezas sobre o futuro.