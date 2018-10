Um bombista suicida fez-se explodir esta segunda-feira no centro de Tunes, na Tunísia, perto de uma unidade policial. Há registo de nove feridos, entre os quais oito polícias.Segundo fontes policiais, citadas pelo El País, várias equipas de emergência estão no local.A explosão ocorreu na Avenida Habib Bourguiba, no centro da capital tunisina.