Já foram detidas 35 pessoas e registadas 46 ocorrências no Brasil. Foram também substituídas 1.956 urnas em todo o país, das 454 mil urnas espalhadas no país.

O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil confirmou que, até às 11h50 locais (14h50 em Lisboa) já foram detidas 35 pessoas e registadas 46 ocorrências.



Os motivos que levaram às detenções não foram ainda divulgados, mas terão sido registadas denúncias de alegada fraude nas urnas, que terá sido captada em vídeos e divulgada nas redes sociais.



Foram também substituídas 1.956 urnas em todo o país, o que equivale a cerca de 0,38% das mais de 454 mil urnas espalhadas por 5.570 municípios brasileiros.



Os brasileiros foram chamados este domingo às urnas a escolher entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para suceder Michel Temer como presidente do Brasil. Na primeira volta Bolsonaro conseguiu 46,03%, enquanto Haddad reuniu apenas 29,28%.



No lançamento da segunda volta, Bolsonaro chegou quase aos 60% nas intenções de voto, mas nos últimos dias as sondagens mostram que o candidato de extrema-direita tem vindo a perder terreno para o representante do PT.



As urnas no Brasil encerram às 19h locais (22h em Portugal).