Inquérito policial revela que Edison Brittes Júnior matou Daniel Correa "com frieza e ausência de remorso" quando o encontrou com a sua mulher.

A polícia brasileira definiu Edison Brittes Júnior, o assassino confesso do futebolista brasileiro Daniel Correa, como "psicopata". " Ele é doente, por agir desta forma com frieza e com ausência de remorso. Tanto que ele volta para casa - após o crime - e pede para que limpem a casa e façam strogonoff para ele, que come mesmo depois de fazer tudo aquilo", referiu o chefe da Polícia Civil do Paraná, Amadeu Trevisan, em conferência de imprensa realizada na noite de quarta-feira.

As autoridades do Brasil entregaram ao Ministério Público do país, esta quarta-feira, o inquérito referente à morte do jogador do São Paulo, encontrado num matagal em São José dos Pinhais, no dia 27 de Outubro. No mesmo documento, com 370 páginas, são indiciados Brittes e mais três homens por homicídio qualificado e ocultação do cadáver do jovem de 24 anos.

A mulher de Edison Brittes, Cristiana, e a filha do casal, Allana, foram também indiciadas por coacção de testemunha e fraude processual – por mentirem nos depoimentos prestados à polícia e terem limpado a casa após o espancamento. Outro homem, Eduardo Purkote, foi também indiciado por incutir lesões corporais graves.

O corpo encontrado apresentava sinais de tortura – com a cabeça de Daniel quase degolada e o seu pénis decepado. Edison Brittes Júnior, empresário, confessou o crime e afirmou que apanhou em flagrante o jogador a violar a sua mulher durante uma festa na sua casa e foi movido pela emoção. No entanto, de acordo com a BBC Brasil, a Polícia Civil já eliminou a hipótese de violação, dado que o jogador estaria bêbado demais para forçar uma relação sexual.

Brittes terá espancado Daniel dentro de casa, com a ajuda de outros convidados da festa. O jogador foi, então, colocado dentro da bagageira de um carro e levado para o matagal onde foi encontrado pela polícia. Além do empresário, outros três jovens estariam no veículo: Eduardo Silva, Ygor King e David Willian da Silva, também acusados da morte de Daniel Correa. Purkote terá participado no espancamento em casa, mas não terá seguido viagem com o grupo.

De acordo com o chefe de polícia, todos participaram na violência por espontânea vontade. "Eles inibiram a vítima e diminuíram a sua capacidade de reacção, colocando-a completamente embriagada", explicou Amadeu Trevisan. "Deve ser muito difícil ouvir a própria sentença de morte. Porque, quando foi colocado no porta-malas, o Daniel escutou o Edison dizendo que ia capar e matar o rapaz", referiu o responsável pela investigação.